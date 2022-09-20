Александр Солодов стал третьим вице-спикером Воронежской областной Думы

Александр Солодов (справа). Фото пресс-службы Воронежской областной Думы.

20 сентября на 23-м заседании регионального парламента председатель Избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов вручил мандат депутата Александру Солодову, избранному по одномандатному избирательному округу № 15 на дополнительных выборах. Об этом информирует пресс-служба Воронежской областной Думы.

64-летний уроженец Липецка вошел в состав фракции «Единая Россия», а также в состав комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и Регламенту и комитета по бюджетной политике, налогам и финансам. По предложению фракции «Единая Россия» Александр Солодов избран депутатами заместителем председателя Воронежской областной Думы.

Таким образом, Солодов стал третьим вице-спикером текущего состава областной Думы после Сергея Рудакова и Николая Колоскова.