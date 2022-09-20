В районе Воронежской области запретили все массовые мероприятия до 20 декабря

В Павловском районе запретили все массовые мероприятия до 20 декабря 2022 года. Такое решение приняли на заседании антитеррористической комиссии. Об этом сообщили в районной администрации.

Решение «в целях обеспечения общественного порядка и безопасности» приняли после докладов глав местных УФСБ и полиции. Поводом стала спецоперация. К слову, Павловский район не граничит с Украиной, однако местные власти посчитали, что культурно-зрелищные и увеселительные общественные мероприятия сейчас неуместны.