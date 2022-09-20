Мэр Воронежа дал управам возможность сдавать в металлолом незаконные конструкции

Постановление подписал мэр Вадим Кстенин Фото: с сайта мэрии Воронежа

Управы районов Воронежа получили право утилизировать невостребованные временные сооружения, демонтированные из-за самовольной установки. К примеру, это металлические гаражи, контейнеры, тенты, навесы или ограждения. Соответствующее постановление, подписанное мэром Вадимом Кстениным, вступило в силу во вторник, 20 сентября.

Дело в том, что многие, убранные с улиц, объекты, остаются невостребованными, занимают территории комбинатов благоустройства. Ранее ничего сделать с ними было нельзя. Теперь же, если в течение трех месяцев собственник не объявился, управа может, к примеру, сдать объект в металлолом, а деньги от этого зачислить в бюджет.

– Деньги там, может и не великие, но они пойдут на финансирование решения городских проблем, а мы сможем освободить площадки от хлама. Это, естественно, не отменяет права взыскивать в судебном порядке с владельцев этих объектов денежные средства, если таковые установлены, а бюджет понес расходы на демонтаж и утилизацию, – рассказал мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.

Управы теперь также могут утилизировать невостребованные конструкции ярмарок в случаях, когда срок разрешения на их организацию истек.

Днем ранее вступило в силу постановление, которое сокращает сроки очистки улиц и дворов от брошенных автомобилей. Теперь управы могут убрать машины без процедуры запроса данных о владельце в ГИБДД. Они все же понадобятся, но только в суде. Исключена необходимость получать протокол общего собрания собственников жилья, если речь идет о дворе. По новым правилам, достаточно обращения УК или ТСЖ. Кроме того, ранее управы могли убирать только разукомплектованные автомобили. Теперь же и те, которые находятся без движения более 6 месяцев или превращенные в рекламную конструкцию.

– Безусловно, все процедуры очистки нашего города от подобного хлама, как и раньше, будем проводить открыто – с предварительным опубликованием информации на официальном сайте и в газете «Берег», – подытожил глава города.