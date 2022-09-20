Положительные тесты на ковид получили 1 958 воронежцев

С тяжелой формой госпитализировали 100 жителей региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Воронежской области положительные тесты на ковид получили еще 1 958 человек. В общей сложности статистика заболевших с начала пандемии достигла 439 387. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией во вторник, 20 сентября.

Госпитализировали за сутки с тяжелой формой заболевания 100 человек. Не смогли справиться с инфекцией двое. В целом ковид унес жизни 8 413 воронежцев.

Выписали с больничного 1 976 человек. За последние дни в первый раз статистка выздоровевших превышает число заболевших. Для сравнения, днем ранее было 1 501 и 1 910 соответственно. Тогда от осложнений скончались семеро.

Напомним, в медучреждениях Воронежской области развернули уже 1 096 ковидных коек в 29 стационарах. На 19 сентября было занято 884 койки.