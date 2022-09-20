Воронежский «Буран» с пятой попытки одержал первую победу в сезоне-2022/23

С такой поддержкой "ураганные" не имели права на неудачу. Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Накануне, 19 сентября, на льду ДС «Юбилейный» воронежский «Буран» принимал ангарский «Ермак» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Перед матчем у гостей было два очка, у хозяев ни одного. «Ураганные» выдали на старте турнира серию из четырех гостевых поражений с общим счетом 5:15. Поэтому настрой на первый домашний матч сезона был очевиден – победа любой ценой. Иного подхода болельщики бы не поняли.

Тем не менее, уже на седьмой минуте гости повели в счете – цель поразил Антон Вилков. Но продолжения неудачной серии не последовало. «Буран» умудрился не только одержать волевую, но одновременно и крупную победу. На 17-й минуте Прохор Корбит выправил ситуацию. А на 35-й секунде второго периода самый полезный игрок воронежского клуба в минувшей встрече Егор Дугин провел, как оказалось, победный гол. В активе Егора есть еще голевой пас на Корбит. Окончательно гости сдались в дебюте третьего периода, когда на 42-й минуте Никита Устиненко провел в ворота «Ермака» третью шайбу. Итоговый счет (4:1 в пользу воронежцев) на 58-й минуте установил Дмитрий Соловьев.

- Хотелось бы поздравить с победой всех болельщиков, сегодня, можно сказать, вернулся большой хоккей в город, - подвел итог матчу главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков. - Нам очень хотелось победить. Было непросто, тяжеловато пока у нас идет, но победа есть победа. Пять минут порадуемся, и будем готовиться к сложнейшим следующим матчам.

- У нас было много удалений, и я думаю, что в этом заключается причина поражения, - заявил после финальной сирены главный тренер «Ермака» Сергей Чубыкин. - Мы знали, как соперник играет, разобрали его. Возможно, уступили в желании.

Таким образом, после вчерашнего игрового дня «Буран» поднялся на 23-е место. В активе воронежцев два очка. В ТОП-3 входят «Югра» из Ханты-Мансийска (десять баллов), «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы (девять) и воскресенский «Химик» (восемь). Теперь 21 сентября наши хоккеисты примут в «Юбилейном» красноярский «Сокол» (пятое место, восемь очков).