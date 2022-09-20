В воронежской маршрутке упала 80-летняя пенсионерка

Автобус резко затормозил Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

После поездки в воронежской маршрутке №108А 80-летней жительнице Северного микрорайона потребовалась помощь медиков. Пенсионерка упала, когда автобус резко затормозил. ДТП произошло у дома №1/2 на улице Беговая в 21.30 понедельника, 19 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Маршрутка ехала по улице Шишкова в сторону 45 Стрелковой дивизии. За рулем был 36-летний мужчина. Пострадавшую старушку доставили в больницу, а после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.