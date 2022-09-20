Правительство РФ выделило Воронежской области 145 млн на содержание беженцев

Деньги выделят из резервного фонда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежская область получит 145 млн 246,5 тыс. рублей на размещение и питание беженцев из Украины и ЛДНР. Деньги выделят из резервного фонда правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В общей сложности между 57 регионами распределят 1,2 млрд рублей. Больше Воронежской получит только Ростовская область – 170 млн.

Напомним, в Воронеж 11 сентября на центральный железнодорожный вокзал приехал поезд с 419 вынужденными переселенцами. Еще 206 беженцев приехали на личных машинах. Многих из них разместили в детских лагерях с отапливаемыми корпусами «Голубой экран» и «Кировец», а также еще в 12 пунктах временного размещения в 10 районах области. Часть приехавших людей разместились у родственников.