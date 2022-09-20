На Ленинском проспекте молодой парень вырвал сумку с документами из рук воронежца

В полицию с заявлением об ограблении обратился 38-летний воронежец. Он рассказал, что вечером на Ленинском проспекте неизвестный вырвал у него из рук сумку с документами. Полицейским удалось оперативно задержать предполагаемого преступника. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 20 сентября.

Подозреваемый – 23-летний воронежец, которые уже был неоднократно судим за аналогичные преступления. Мужчину задержали по месту жительства. В отделе полиции он во всем признался. Кроме того, во время обыска у него дома нашли похищенное. Теперь мужчине предстоит ответить по уголовному делу по статье «Грабеж».