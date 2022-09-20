Воронежское управление ветеринарии возглавил выходец из Россельхознадзора

О назначении сообщили в региональном правительстве Фото: c телеграм-канала правительства Воронежской области.

Руководителем управления ветеринарии облправительства стал Николай Эсауленко. Соответствующее решение принял губернатор Александр Гусев. Об этом сообщили в телеграмм-канале правительства во вторник, 20 сентября.

Ранее Николай Эсауленко работал замруководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

Бывший глава управления Семен Першин покинул пост в конце июля 2022 года. Тогда в областном правительстве рассказали, что такое решение было принято по инициативе самого Першина.

Интересно, что за полгода до этого прокурорская проверка привела к возбуждению сразу трех уголовных дел. По данным надзорного ведомства, руководители управления и подведомственных ему учреждений скрывали свои доходы, банковские счета с крупными суммами денег, квартиры, жилые дома, земельные участки. Сотрудники прокуратуры также выяснили, что должностные лица ветеринарной службы по совместительству работали в коммерческих фирмах.