После пожара в воронежском селе госпитализировали 38-летнего мужчину с ожогами

Пострадал хозяин дома Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В селе Старотолучеево Богучарского района ночью сгорел жилой дом на улице Героя Бондарева. Хозяина, 38-летнего мужчину, госпитализировали с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 20 сентября.

Дом выгорел на площади 10х12м, обрушилась кровля. По информации ведомства, вероятная причина пожара – неосторожность при курении.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 01.22. Потушить пожар удалось уже в 01.50. На месте работали восемь спасателей, использовали две машины.