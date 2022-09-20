Запрет на работу воронежского аэропорта продлили до 28 сентября

Запрет на полеты гражданских самолетов над Воронежской область в очередной раз продлили. Ограничение будет действовать минимум до 28 сентября. Об этом сообщили в Росавиации.

Аналогичное решение принято по аэропортам Белгорода, Анапы, Геленджика, Брянска, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Элисты и Симферополя. Росавиация рекомендует выбирать альтернативные маршруты. В штатном режиме работают аэропорты Волгограда, Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Москвы.

Напомним, воронежский аэропорт приостановил работу в феврале 2022 года, когда началась специальная операция на Украине. С тех пор запрет неоднократно продляли.