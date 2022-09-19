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Общество19 сентября 2022 17:01

Воронежская таможня с начала года вернула в бюджет 594 млн рублей

Всего сумма доначисленных платежей составила свыше 707 млн рублей
Евгения ФРОЛОВА

С января 2022 года подразделения таможенного контроля после выпуска товаров воронежской таможни провели 67 проверочных мероприятий. По их результатам возбудили13 дел об административных правонарушениях (ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ) и два уголовных из-за уклонения платежей (ч. 1 ст. 194 УК РФ и ч. 2 ст. 194 УК РФ). Об этом рассказали в ведомстве региона 19 сентября.

– Сумма доначисленных таможенных платежей, пеней, наложенных штрафов в 2022 году составила более 710 млн руб. Из них уже взыскано 594 млн рублей», - пояснил исполняющий обязанности начальника Воронежской таможни Евгений Филипенко.

Он подчеркнул, что в этом году в приоритете у ведомства были проверки достоверности сведений по направлению контроля таможенной стоимости товаров. Сумма доначислений по данному направлению составила более 707 млн рублей, довзысканных таможенных платежей – свыше 584 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма взысканных средств увеличилась в полтора раза.