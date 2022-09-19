Воронежские полицейские нашли угнанный у белгородца автомобиль

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

О краже автомобиля «Форд Фокус» в Воронеже в полицию сообщил 38-летний житель Белгорода. Он рассказал, что припарковал машину на несколько дней на проспекте Патриотов. Когда вернулся, то не нашел. Причиненный ущерб составил более 200 тысяч рублей.

По полученной оперативной информации стражи порядка установили личность предполагаемого злоумышленника и местонахождение похищенного авто. 51-летнего воронежца задержали дома и доставили в отдел полиции. Он признался, что обратил внимание на автомобиль, который некоторое время стоял на парковке. Тогда он перегнал его в свой гараж для дальнейшей разукомлектации. Но сделать это не успел.

Машину у него изъяли и в скором времени вернут законному владельцу. А в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.