В Воронеже в октябре запланировали снести 12 киосков, платежный терминал и холодильник

Мэрия Воронежа в течение октября запланировала демонтировать 12 киосков, один платежный терминал и одно холодильное оборудование, которые размещены без разрешительных документов. Перечень был опубликован в понедельник, 19 сентября.

Самое большое количество незаконных объектов обнаружили в Советском районе. Здесь планируют снести пять павильонов на ул. Космонавтов, 18, ул. Писателя Маршака, 2, ул. Героев Сибиряков, 65, ул. Ворошилова, 24, ул. Острогожская, 168у.

Еще четыре демонтируют в Коминтерновском районе – на ул. 45 Стрелковой Дивизии, ост. «ВРТТЗ», ул. Хользунова, 100, Бульвар Победы, 26г, Московский проспект, 189/6.

В Ленинском районе уберут два киоска на ул. Чапаева у дома № 112 и №126, а в Центральном – один на ул. Ломоносова, 114/10 и холодильник ул. Фридриха Энгельса, 7. Кому принадлежит холодильное оборудование найти удалось. Владелец – ООО «Агропромышленная ярмарка». А хозяина платежного терминала возле дома 17/2 по улице Остужева пока не нашли.