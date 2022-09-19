В Воронеже искавшую удаленную работу девушку обманули на 400 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В полицию обратилась 25-летняя жительница Воронежа, которая стала жертвой мошенников. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Оказалось, что девушка разместила на одном из профильных сайтов свое резюме о поиске удаленной работы в качестве проектировщика зданий. Через некоторое время ей позвонила неизвестная женщина, пообещала помочь с трудоустройством. Они обсудили условия труда и оплаты. Потерпевшую они устроили. Тогда собеседница попросила ее скачать приложение Skype и прислала ссылку на него. Мол, это необходимо для оформления на работу.

Девушка вбила в программу свои персональные данные, в том числе, и сведения о банковской карте. Затем лже-работодатель попросила пополнить баланс на мобильном телефоне потерпевшей, которая, следуя инструкциям, перевела на продиктованные ей реквизиты все свои накопления. Сумма оказалась не маленькой – около 400 тысяч рублей.

Соискательницу уведомили, что ее анкету обработали, пообещав связаться по поводу работы позднее. Естественно, девушке никто не позвонил. А ее счет оказался пустым. Тогда она написала заявление в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).