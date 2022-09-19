Воронежцев пригласили на бесплатные мероприятия фестиваля камерной музыки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 3 по 9 октября в столице Черноземья пройдет фестиваль «Воронежская камерата». На пятом форуме камерной музыки, посвященном в этом году 95-летию Мстислава Ростроповича, меломанов ждет насыщенная программа, полная музыкальных открытий. Но помимо шести концертов организаторы подготовили серию бесплатных образовательных мероприятий. 7 октября воронежцы могут посетить экскурсию, творческую встречу и кинопросмотр.

В 15.00 Ольга Рудева проведет пешую экскурсию по памятным местам, связанным с историей семьи Ростроповичей. Краевед разработала специальный маршрут продолжительностью в 1,5 часа, который стартует у здания филармонии и заканчивается там же. Напомним, история знаменитой династии тесно связана с Воронежем. В конце XIX века Витольд Ростропович приехал в наш город преподавать фортепианную музыку. Спустя 30 лет у него родился сын Леопольд, ставший известным виолончелистом и подаривший миру еще более знаменитого виолончелиста – сына Мстислава. Великий музыкант бывал в Воронеже, вел здесь активную благотворительную деятельность, встречался со студентами Воронежского музыкального колледжа, носящего имя музыкальной семьи.

В 17.00 в фойе филармонии пройдет творческая встреча с воронежским историком, автором книги «Воронежские Ростроповичи. Семейный портрет на фоне истории» Александром Акиньшиным. Предисловие к книге написал сам Мстислав Ростропович. Маэстро высоко оценил труд воронежского историка, объединившего в единую летопись около 100 представителей знаменитой династии. Мстиславу Ростроповичу удалось заочно познакомиться со многими своими предками, увидеть архивные снимки и копии документов.

В 18.00 в зале филармонии пройдет показ фильмов о Мстиславе Ростроповиче. Бесплатные приглашения можно забрать в кассе филармонии.

Мстислав Ростропович приезжал в Воронеж трижды. В феврале 2002 года он принял участие в открытии мемориальной доски на улице Пятницкого, 54 по в память о Витольде Ганнибаловиче и Леопольде Витольдовиче Ростроповичах. В 2004 году маэстро побывал на праздновании столетия Воронежского музыкального училища. Тогда же Мстиславу Ростроповичу вручили звание «Почетного профессора Воронежской государственной академии искусств». Великий музыкант провел для воронежцев четыре мастер-класса. Последняя встреча с маэстро состоялась в декабре 2006 года: тогда музыкант побывал на презентации книги «Воронежские Ростроповичи: семейный портрет на фоне истории». Тогда же состоялось его последнее развернутое публичное выступление.