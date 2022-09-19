В Воронежской области уже 3,3 тысячи подростков вакцинировались от коронавируса

Фото из архива КП Фото: Олег Укладов

В Воронежской области 3 343 ребенка прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Всего же по состоянию на 19 сентября иммунизировано от ковида 1 614 425 человек. Из них 1 498 879 жителей региона завершили вакцинацию и получили обе дозы препарата. Повторную вакцинацию прошли 396 392 человек.

Между тем, сейчас активно идет и вакцинация против гриппа. Прививки сделали уже 141 558 человек, из них 25 289 детей.