В 24 детских сада Воронежа начали подавать тепло

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

С 19 сентября батареи стали горячими в городских детских садах. Об этом сообщил первый вице-мэр Воронежа Сергей Петрин на планерке у губернатора Александра Гусева. Он доложил о готовности объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы к отопительному периоду.

Такая практика вводится в областном центре впервые. Запуск тепла производится по заявлениям руководителей образовательных учреждений в адрес ресурсоснабжающих организаций.

На сегодня запустили отопление в 24 детских садиках – № 13, 20, 24, 69, 73, 77, 86, 178 и др. Заявки продолжают поступать. Как отметил вицэ-мер, с теплоснабжающими организациями аспекты такого пуска заблаговременно проработаны, они готовы принимать заявления от учреждений и обеспечить их теплом, если есть техническая возможность.

На сегодняшний день в Воронеже котельные подготовлены на 99,7%, тепловые пункты – на 100%, объекты водоснабжения, водоотведения – на 98,6 %, тепловые сети отремонтированы на 98,7%, водопроводные – на 98,4%, канализационные – на 99,1%, электрические (электрокабели, воздушные линии) – на 98,8%.

Паспорта готовности объектов жилищного фонда и социальной сферы к отопительному периоду 2022-2023 годов предоставлены на 97,2% многоквартирных домов и 99% первоочередных объектов социальной сферы.

– В целом работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону проходят в штатном режиме, все инженерные системы готовы, прохождение отопительного сезона ожидается без значительных перебоев. Все работы на контроле главы Воронежа Вадима Кстенина, – отметил Сергей Петрин.