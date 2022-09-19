С 1 октября закроют движение по мосту через Дон под Воронежем

С 1 октября 2022 года будет полностью закрыто движение по мосту в Рамонском районе. Об этом проинформировал департамент дорожной деятельности Воронежской области.

Там уточнили, что ограничения связаны с работами по капитальному ремонту мостового перехода на км 3+322 автомобильной дороги «Обход Воронежа». Он проводится с июля 2022 и должен завершиться в декабре 2023 года.

– Объезд на время капитального ремонта можно будет осуществить по сети автомобильных дорог общего пользования через мостовой переход в Семилукском районе, – пояснили в департаменте.

А для пропуска транзитного транспорта грузоподъёмностью не более 10 тонн организовано реверсивное движение по наплавному мосту, установленному на слева по ходу движения из села Новоживотинное.