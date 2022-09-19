Губернатор поручил запустить отопление в учреждениях образования и здравоохранения Воронежской области

Фото - правительство Воронежской области

В этом году в Воронежской области отопительный сезон стартует досрочно. Об изменении на своей странице во «ВКонтакте» 19 сентября сообщил губернатор Александр Гусев.

– В этом году решил изменить подход: мы отойдем от общих для всех нормативов, и главы городов и районов области будут сами определять начало отопительного сезона. Думаю, это логично, учитывая, что погода на севере и юге региона разная. А подавать тепло в детсады, школы и медучреждения поручил начиная уже с сегодняшнего дня, – ответил на вопросы граждан губернатор.

Он пояснил жителям региона, что они могут обратиться для решения проблем, связанных с отоплением, в администрации районов и городских округов.

А на еженедельном совещании в облправительстве Александр Гусев обратился к главам городов и районов – начать «частичное» подключение к теплу объектов образования и здравоохранения.