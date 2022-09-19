В Воронеже новый iPhone 14 пытаются продать за полмиллиона рублей

В Воронеже на одном из популярных сайтов объявлений появилось сообщение о продаже нового iPhone 14. Все бы ничего, но горожан смутила его цена. Автор объявления пытается продать его за 500 тысяч рублей. Граждане об этом сообщили в группе «Мой и твой Воронеж» 19 сентября.

По мнению пользователей, цена за модель выглядит явно завышенной. На этом же сайте точно такую же модель можно присмотреть и за 145 тысяч. В самом объявлении сказано: «Продаю оригинальный телефон под заказ, абсолютно новым из Китая».

В комментариях горожане предположили, что продавец явно рассчитывает на супербогатого покупателя, поскольку не всем такое приобретение будет по карману. А некоторые даже согласились, «лучше машину купить. За 500 тысяч можно нормальную найти» вместо мобильника.