За неделю больше тысячи воронежцев вызвали неотложку из-за высокой температуры

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

По данным регионального департамента здравоохранения, за минувшую неделю воронежцы вызывали неотложную помощь 5 677 раз. Причиной 1 287 вызовов стала повышенная температура.

В ведомстве отметили, что все воронежские стационары и станции скорой помощи работают в штатном режиме, врачи оказывают медицинскую помощь всем нуждающимся гражданам.

- Имеется резерв коек, медикаментов и расходных материалов, - уточнили в ведомстве. - Распространяемая в сети информация о сборе данных о заболеваемости в специальных операциях вооруженных сил, не соответствует наблюдениям.