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Общество19 сентября 2022 12:22

За неделю больше тысячи воронежцев вызвали неотложку из-за высокой температуры

Всего медики обслужили 5 677 экстренных вызовов
Ирина КАЗАНИНА
Фото Михаила Фролова

Фото Михаила Фролова

Фото: из архива «КП»

По данным регионального департамента здравоохранения, за минувшую неделю воронежцы вызывали неотложную помощь 5 677 раз. Причиной 1 287 вызовов стала повышенная температура.

В ведомстве отметили, что все воронежские стационары и станции скорой помощи работают в штатном режиме, врачи оказывают медицинскую помощь всем нуждающимся гражданам.

- Имеется резерв коек, медикаментов и расходных материалов, - уточнили в ведомстве. - Распространяемая в сети информация о сборе данных о заболеваемости в специальных операциях вооруженных сил, не соответствует наблюдениям.