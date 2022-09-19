В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве 47-летнего мужчины на пруду

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Воронежские полицейские во взаимодействии со следователями СК задержали подозреваемого в убийстве мужчины на озере у села Старая Ольшанка Семилукского района в ночь с 20 на 21 августа. Напомним, погибший пытался задержать браконьера, который ловил рыбу сетью. Однако нарушитель достал оружие и выстрелил из него. 47 летний мужчина умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. А преступник скрылся.

По подозрению в убийстве задержали 51-летнего жителя Семилукского района. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские совместно со следователями СУСКа продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы.