На карантин по ОРВИ закрыли 100 классов в 20 воронежских школах

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 19 сентября на карантин по ОРВИ и гриппом закрыли 100 классов в 20 школах Воронежа. Об этом рассказали в мэрии.

Там еще раз отметили, что ситуация не является критичной, поскольку в областном центре 6117 классов в 120 школах. По санитарным нормам, учебная деятельность приостанавливается, если 20% и более детей отсутствует на занятиях из-за болезни.

Как и в прошлые годы, городские учреждения образования предпринимают меры по обеспечению в школах санитарной безопасности. В частности, на входе используются утренние фильтры.