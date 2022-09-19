В августе воронежцы зарегистрировали 407 сделок по льготной ипотеке

По данным воронежского управления Росреестра в августе в регионе зарегистрировано 407 сделок по льготной ипотеке. Это почти на 11 % больше, чем в июле. Из них 326 договоров участия в долевом строительстве, 69 права собственности на основании договора купли-продажи и 12 соглашений об уступке.

- С июня ипотека вошла в зону роста и показатели стабильно улучшаются с каждым месяцем. Мы отметили ощутимый прирост по госпрограмме «сельская ипотека». В последние полгода количество новых сделок колебалось на низком уровне, однако в августе зарегистрировано 14 новых сделок. Всего с момента начала действия госпрограммы оформлено 1240 сделок, – прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.