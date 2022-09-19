В больницы и детсады воронежского райцентра начали подавать отопление

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Дан старт отопительному сезону в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом 19 сентября рассказали в администрации муниципалитета.

Первыми батареи прогреются в больницах и детских садах. Постепенно затопят все соцобъекты.

– Процесс это не одномоментный, тепло придёт куда-то раньше, куда-то позже, поэтому начинать нужно заранее. Прошу все необходимое для этого предпринять и быть готовыми, как говорится, «нажать на кнопку», – прокомментировал глава района Дмитрий Маслов.

Ранее мы писали, что отопление дали в Рамонском, Таловском, Новохоперском. Петропавловском районах и в городе Нововоронеже.