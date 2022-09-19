Воронежское правительство возьмет на контроль деятельность регионального отделения ДОСААФ

Фото сервиса "Яндекс. Панорамы"

В департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской области, совместно с управлением региональной политики Воронежской области, департаментом физкультуры и спорта рассмотрели письмо губернатору области Александру Гусеву от председателя первичного воронежского отделения ДОСААФ России «Воронежский стрелковый клуб» Альберта Горбачева, направленного в мае этого года. В обращении к главе региона, которое подписали около 70 человек, содержалось предложение по активизации патриотического воспитания молодежи и, в частности, установления контроля и проведения анализа состояния дел в региональном отделении ДОСААФ.

В правительстве сообщили, что председатель Регионального отделения ДОСААФ входит в состав Координационного совета по военно-патриотическому воспитанию при правительстве Воронежской области.

В связи с этим вопрос о работе регионального отделения ДОСААФ рассмотрели на заседании Совета. По его итогам приняли решение о проведении мониторинга деятельности и материально-технического оснащения организации.

- В целях военно-патриотического воспитания молодежи департамент физической культуры и спорта Воронежской области ежегодно проводит Спартакиаду молодежи Воронежской области допризывного возраста, - добавили в правительстве области.