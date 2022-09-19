В воронежской полиции назначили нового заместителя по вопросам кадровой и воспитательной работы

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В понедельник, 19 сентября, начальник ГУ МВД России по Воронежской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин представил личному составу своего нового заместителя, который будет курировать вопросы кадровой и воспитательной работы. Эти задачи будет выполнять полковник полиции Олег Александрович Савин.

Олег Александрович в органах внутренних дел с 2001 года и начинал службу с должности милиционера 6 роты 2 батальона муниципального полка патрульно-постовой службы милиции г. Воронежа.

На протяжении двадцати лет трудился на различных должностях кадрового аппарата, пройдя путь от инспектора отделения специальной и огневой подготовки до руководителя.

В 2014 году был назначен помощником начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области – начальником ОРЛС.

В 2018 году стал руководителем отдела морально-психологического обеспечения управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Воронежской области.

С 2020 года возглавлял управление по работе с личным составом ГУ МВД России по Воронежской области.

Имеет ведомственные награды.