Жителя Воронежской области ограбили в собственном погребе

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Рецидивист напал на 68-летнего жителя Рамонского района Воронежской области в его собственном погребе. Мужчина спустился туда за соленьями и неожиданно получил удар по голове. Затем повалил его на пол, обхватил шею руками и потребовал передать имущество. Потерпевший отдал грабителю сотовый телефон, после чего тот скрылся.

Оперативники полиции установили подозреваемого – 37-летнего ранее судимого за незаконный оборот наркотиков мужчину без определенного места жительства.

Задержанный признал свою вину, похищенное имущество вернули законному владельцу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «разбой». Сейчас он находится в изоляторе.