Страховые компании выплатили воронежцам 2 миллиарда рублей

В воронежском отделении Банка России рассказали, что в 1 полугодии 2022 года почти на треть сократилось количество договоров страхования, заключенных воронежцами. Этой услугой воспользовались порядка 530 тысяч жителей региона.

Снижение связано с тем, что люди реже брали ипотеку и потребительские кредиты, при оформлении которых часто подключают страховки.

Каждый седьмой воронежец купил полис ОСАГО, каждый тридцатый застраховался от болезней и несчастных случаев, каждый девяностый приобрел автокаско.

По данным Банка России, в пятерку самых востребованных видов страхования вошли также страхование жизни и ДМС.

- За год продажи полисов добровольного медицинского страхования выросли в полтора раза. После начала пандемии компании все чаще включают ДМС в соцпакет для своих сотрудников, — прокомментировал Максим Толубаев, эксперт по финансовому рынку воронежского отделения Банка России.

В 1 полугодии жители региона получили от страховых компаний около 2 млрд рублей.