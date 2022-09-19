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Происшествия19 сентября 2022 8:04

Злостный нарушитель ПДД и его пассажирка пострадали в аварии на воронежской трассе

Их автомобиль вылетел в кювет на мокрой дороге
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

18 сентября примерно в 5 часов утра в Богучарском районе на автодороге «Дон», следовавший в южном направлении под управлением 41-летнего местного жителя автомобиль «Мерседес Бенц», попал в ДТП. По предварительным данным, водитель превысил скорость на мокрой дороге и не справился. В результате машина слетела в правый кювет по ходу движения.

В аварии пострадали сам водитель и его пассажир - 37-летняя женщина. Обоих доставили в больницу с различными травмами.

- При проверке по базам учета сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчина, управлявший автомобилем, в текущем году 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, - сообщили в полиции.

По факту аварии проводят проверку.