Злостный нарушитель ПДД и его пассажирка пострадали в аварии на воронежской трассе

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

18 сентября примерно в 5 часов утра в Богучарском районе на автодороге «Дон», следовавший в южном направлении под управлением 41-летнего местного жителя автомобиль «Мерседес Бенц», попал в ДТП. По предварительным данным, водитель превысил скорость на мокрой дороге и не справился. В результате машина слетела в правый кювет по ходу движения.

В аварии пострадали сам водитель и его пассажир - 37-летняя женщина. Обоих доставили в больницу с различными травмами.

- При проверке по базам учета сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчина, управлявший автомобилем, в текущем году 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, - сообщили в полиции.

По факту аварии проводят проверку.