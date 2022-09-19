Два подростка попали в больницу после ночного катания на мотоцикле

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В воскресенье ночью в Россоши Воронежской области в аварии пострадали 16-летний подросток и его 12-летний пассажир, которые катались на мотоцикле «СF-Мото». Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, дети ехали по улице Пролетарская. На перекрестке при повороте налево 40-летний местный житель на автомобиле «Лада Гранта» не предоставил преимущество двухколесному транспорту и устроил ДТП.

В результате оба ребенка с травмами различной степени тяжести попали в больницу. По факту аварии полицейские проводят проверку.

По данным полиции, за минувшие сутки на дорогах области произошло 90 ДТП. В 10 из них пострадали 17 человек.