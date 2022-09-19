Воронежские лесничества получат новые машины для патрулирования

С сайта управления лесхоза Воронежской области Фото: Предоставлено

Накануне профессионального праздника Дня работника леса руководитель управления лесного хозяйства Воронежской области Вячеслав Оробинский вручил казенному учреждению области «Лесная охрана» ключи от четырех новых автомобилей «Нива» для патрулирования территории лесными инспекторами. Автомобили высокой проходимости, приобретенные за федеральные деньги, будут работать в Давыдовском, Донском, Новоусманском и Пригородном лесничествах.

В ближайшее время в учреждение поступят еще 13 автомобилей уже за счет областных средств. Транспорт будут служить для предупреждения и пресечения нарушений лесного законодательства, а также проведения рейдов, направленных на сохранение лесных ресурсов региона.