Воронежские добовольцы расчистили русло реки и облагородили родник

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Фото: Предоставлено

С начала сентября сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора вместе с добровольцами приняли участие в очистке водоемов Воронежской области.

10 и 11 сентября в Лисках около 100 экоактивистов провели субботник по расчистке притока Дона, реки Тормосовка. Для работ привлекали два экскаватора. С их помощью очистили водное русло от истока и ниже от мусора, валежника и сухих веток. С берегов собрали бытовой мусор, а в районе истока «Топольки» высадили 50 саженцев дуба и клена.

В эти же дни состоялся двухдневный слёт на берегах реки Усманка, где участникам рассказали о раздельном сборе мусора.

В Острогожском районе завершился проект «Благоустройство источника во имя Живоначальной Троицы», в ходе которого добровольцы расчистили родник, установили на нем сруб, стол и скамейки.

А россошанские активисты расчистили более 500 метров ручья в Байрачной дубраве — излюбленном месте отдыхающих.