"Ночь летучих мышей" посетили больше 300 воронежцев

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16 сентября в парке «Орлёнок» прошла ежегодная «Ночь летучих мышей», мероприятие посетили более трёхсот воронежцев.

Посетители мероприятия узнали много интересных фактов о рукокрылых, услышали записи звуков, издаваемых разными летучими мышами, разгадали загадки, посоревновались в спортивной ловкости, поучаствовали в увлекательных мастер-классах.

Руководитель центра АНО «Наша природа» Елена Шерстяных подробно рассказала посетителям о рукокрылых Воронежского региона, особенно об их зимовке.

Самым ожидаемым и ярким моментом «Ночи» стал выпуск на волю нескольких летучих мышей.

В рамках праздника благотворительная организация «Общие дети» собирала в контейнер пластиковые крышки для переработки.

Мероприятие подготовлено в рамках проекта «Zoo-волонтёры», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.