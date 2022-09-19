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Общество19 сентября 2022 5:33

"Ночь летучих мышей" посетили больше 300 воронежцев

Ежегодое мероприятие прошло в парке "Орленок"
Ирина КАЗАНИНА
Фото Центра "Наша природа"

Фото Центра "Наша природа"

Фото: Предоставлено

16 сентября в парке «Орлёнок» прошла ежегодная «Ночь летучих мышей», мероприятие посетили более трёхсот воронежцев.

Посетители мероприятия узнали много интересных фактов о рукокрылых, услышали записи звуков, издаваемых разными летучими мышами, разгадали загадки, посоревновались в спортивной ловкости, поучаствовали в увлекательных мастер-классах.

Руководитель центра АНО «Наша природа» Елена Шерстяных подробно рассказала посетителям о рукокрылых Воронежского региона, особенно об их зимовке.

Самым ожидаемым и ярким моментом «Ночи» стал выпуск на волю нескольких летучих мышей.

В рамках праздника благотворительная организация «Общие дети» собирала в контейнер пластиковые крышки для переработки.

Мероприятие подготовлено в рамках проекта «Zoo-волонтёры», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.