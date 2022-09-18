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Общество18 сентября 2022 15:59

У воронежского Каменного моста установили предупредительный ограничитель

Конструкция должна остановить водителей грузовиков
Мария Щербакова

У воронежского Каменного моста установили второй предупредительный ограничитель для грузовиков. Он предназначен для того, чтобы водители понимали, какой высоты автомобили могут проехать под мостом. Первый ограничитель появился еще несколько дней назад, однако аварий меньше не стало. Теперь же конструкции есть по обеим сторонам моста. Фотографию с ограничителем в социальной сети разместила краевед Ольга Рудева в субботу, 17 сентября.

Водители крупногабаритных машин неоднократно не рассчитывали высоту моста. В социальных сетях с завидной регулярностью появляются фотографии с заставшими в арке грузовиками. К примеру, в августе этого года высоту машины не оценил водитель грузовой «Газели», а в июне мост протаранила бетономешалка.

От неосмотрительных водителей страдает Каменный мост, который является объектом культурного наследия. Восстанавливать его приходится мэрии.