Мошенники выманили деньги у 84-летней пенсионерки, назвав ее «мамой»

Пенсионерка поверила, что ее сын сбил человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

84-летняя пенсионерка из Воронежа стала очередной жертвой телефонных мошенников. Чтобы помочь сыну, якобы попавшему в ДТП, она отдала 30 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что сын пенсионерки сбил человека. После этого трубку взял другой мужчина, который назвал пострадавшую «мамой». Он подтвердил, что стал виновником ДТП. Теперь ему якобы нужны деньги на лечение сбитого пешехода. Пожилая женщина поверила в обман и согласилась отдать все наличные, которые у нее были. Через некоторое время мужчина в медицинской маске приехал за деньгами.

После этого пенсионерка созвонилась с супругой сына. Тогда она поняла, что стала жертвой обмана. По факту возбудили уголовное дело.