Кража 750 тыс. рублей с карты воронежского военного вылилась в уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи 750 тыс. рублей со счета контрактника из Воронежской области. Деньги с зарплатной карты исчезли, когда мужчина проходил службу на Украине. Как рассказали в пресс-службе регионального Главка, уголовное дело было возбуждено еще 14 сентября.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления и установления лица, подозреваемого в совершении противоправного деяния, - рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, на время службы военный оставил матери карту. Один раз женщине удалось снять деньги, а затем банкомат выдал сообщение об отказе. По предварительной версии, наличные сняли при помощи дубликата карты. Сам контрактник переоформить карту или заблокировать ее не может, так как находится на Украине.