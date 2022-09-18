На трассе в Воронежской области ночью сломался автобус «Геленджик – Минск»

К утру пассажиров пересадили в другой автобус Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В полночь воскресенья, 19 сентября, на трассе в Воронежской области сломался рейсовый автобус «Геленджик-Минск». Припаркованный «VANHOOL» сотрудники ДПС заметили на обочине в Бобровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

71-летний водитель рассказал сотрудникам, что автобус не сможет продолжить движение. В салоне находились 45 пассажиров, трое из которых дети.

Сотрудники Госавтоинспекции вызывали на место автобус из Воронежа. Пока он ехал, они обеспечивали безопасность движения в месте стоянки. К утру пассажиры продолжили движение по маршруту.