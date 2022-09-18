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Общество18 сентября 2022 11:03

Спасатели предупреждают воронежцев о сильном ветре

Порывы достигнут 22 метров в секунду
Мария Щербакова
Спасатели просят воронежцев быть осторожнее

Спасатели просят воронежцев быть осторожнее

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские спасатели продлили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в регионе. По данным воронежского Гидрометцентра, в Воронеже и области ожидаются сильные порывы ветра до 22 м/с. Предупреждение будет действовать с 18.00 воскресенья, 18 сентября, до 18.00 понедельника, 19 сентября.

В региональном ГУ МЧС напомнили, что воронежцам необходимо быть внимательными, строить планы в соответствии с прогнозом.

Напомним, по прогнозам синоптиков, рабочая неделя в регионе начнется с дождей. Температура воздуха при этом будет около 20 градусов.