В Воронеже столкнулись сразу пять автомобилей

В обстоятельствах аварии разбираются полицейские Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже на улице Екатерины Зеленко столкнулись пять автомобилей. ДТП произошло у дома №1а в 20.30 субботы, 17 сентября. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

45-летний водитель «Лады Ларгус» ехал по улице 9 Января со стороны Антоново Овсеенко в сторону Екатерины Зеленко. По предварительным данным, он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Тойота Камри» и «Дэу Матиз». От удара «Матиз» отбросило на «Шевроле Авео», который отлетел на «Хендай Солярис».

Травмы получил 40-летний водитель «Матиза». Его отвезли в больницу. Остальным участникам ДТП госпитализация не потребовалась. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.