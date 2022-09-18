Ковид унес жизни еще пятерых жителей Воронежской области

136 человек попали в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Воронежской области выявили 1 967 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии заразились 435 519. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в воскресенье, 18 сентября.

Не смогли справиться с инфекцией пятеро. В общей сложности ковид унес жизни 8 404 воронежцев.

С осложнениями за сутки госпитализировали 136 жителей региона. При этом выписали с больничного 1 210 пациентов.

Напомним, днем ранее было 1 982 новых случая. При этом умерших не было. Выздоровели тогда 1 221.