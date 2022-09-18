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Общество18 сентября 2022 6:21

Рабочая неделя в Воронежской области начнется с дождей

Синоптики прогнозируют сильный ветер
Мария Щербакова

В начале рабочей недели воронежцев ожидают дожди и сильный ветер. Температура воздуха при этом составит около 20 градусов тепла. Такой прогноз дали в региональном Гидрометцентре.

В понедельник, 19 сентября, в Воронежской области будет облачно, местами дожди. Ветер южный до 21 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов, днем 15-20. В областном центре, по прогнозам синоптиков, ночью будет идти дождь, днем осадков не ожидается. Температура ночью 11-13, днем 15-17 градусов.

Во вторник, 20 сентября, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Ветер юго-западный до 10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 15-20. В Воронеже 6-8, 15-17 соответственно. Без существенных осадков.