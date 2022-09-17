Два воронежских гиревика победили на Кубке России

Два воронежских гиревика отлично выступили на Кубке России по гиревому спорту. Владислав Зуев (тренер Н. Колесниченко) стал победителем в двоеборье. Золотую медаль он завоевал в весовой категории до 68 килограммов, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

Дисциплина «двоеборье» представляет собой совокупность двух упражнений — толчок и рывок. На выполнение этого вида программы отводится 10 минут. Результат Зуева в толчке 121 подъём, в рывке 125, что позволило ему набрать 183,5 очка и стать победителем.

16 сентября Владислав занял на турнире второе место в «толчке по длинному циклу» (ДЦ) с результатом 64 подъема. На девять больше сделал лишь мастер спорта международного класса из Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Усольцев.

А вот другой воронежец Сергей Синицын в этом же виде программы стал обладателем Кубка страны. За 10 минут в весовой категории до 73 кг он поднял над головой гири 73 раза.

Напомним, что весной 2022 года Синицын и Зуев стали победителями чемпионата Центрального федерального округа.

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