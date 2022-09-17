В Воронеже дом с башней 50-х годов XX века разрешили реконструировать

Надеемся, что исторический дом скоро станет еще краше. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утверждены зоны охраны объекта культурного наследия «Жилой дом с башней, расположенный по двойному адресу: ул. Кольцовская, 82/ ул. Ворошилова, 2. Об этом сообщили в региональном управлении по охране объектов культурного наследия.

Это решение позволяет убрать старую защитную зону, запрещающую строительство или реконструкцию. Теперь привести в порядок историческое здание ничего не мешает, равно как и провести благоустройство территории возле него.

Справка «КП»

В 1950-1955 гг. на перекрестке улиц 20-летия Октября, Кольцовская и Ворошилова, был возведен «Дом рабочих завода имени М.И. Калинина», состоящий из нескольких разноэтажных корпусов. По переадресации, проведенной в 1975 году, правая его часть ансамбля получила адрес: ул. Кольцовской, 82, а левая - ул. Ворошилова, 2. Это был первый в Воронеже 14-этажный жилой дом.

Проект здания был разработан в 1950 г. московскими архитекторами 5-й проектной мастерской Моссовета П.С. Скулачевым, Н.А. Скулачевой, Г.Е. Руденко. Однако их первоначальный план из-за экономии хрущевских был реализован только во второй половине 1970-х годов. Тогда и появился над башней остроконечный шпиль, увенчанный пятиконечной звездой в венке из колосьев.

Сейчас в доме верхние этажи – жилые, а на первом находятся магазины, детский сад, аптека, кафе и офисы.

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