Воронежец взял серебро в армейском рукопашном бое на Всероссийских юношеских играх боевых искусств

Антон Редько показал на турнире не только мастерство, но и крепкий бойцовский дух. Фото: cspsk-vrn.ru

В Анапе продолжаются Всероссийские юношеские игры боевых искусств. Воронежский спортсмен Антон Редько (тренер В. Бебнев) поднялся на пьедестал в армейском рукопашном бою.

- Воронежец стал вторым, проведя очень сложные техничные бои, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. - На турнире Антон провел четыре поединка и в трех из них одержал победу. В первом бою одолел соперника из Краснодара, во втором и третьем был сильнее спортсменов из Кабардино-Балкарии. В третьей встрече получил травму, но все равно вышел на финальный бой против ставропольского бойца. Однако травма дала о себе знать и Антон был вынужден сняться с финала. Но это серебро, как говорится, с золотым отливом.

Напомним, ранее в Анапе завоевали медали мастера ушу-саньда и киокусинкай. В ушу-саньда среди юниоров 16-17 лет первое место занял Павел Худобин в весовой категории свыше 85 кг, а Анастасия Котова победила в категории до 65 кг. Серебро завоевал Никита Красняков в весе до 75 кг. Еще одно золото привез из Анапы Дмитрий Зверев, выступавший среди юношей 14-15 лет в весовой категории до 70 кг. Третьим в этом же возрасте стал Глеб Вахнин в весе до 65 кг. А серебро среди юношей 12-13 лет завоевали Дмитрий Устинов в весовой категории до 36 кг и Илья Санников — в весе до 45 кг.

В киокусинкай третьим стал Айдар Сабитов. Он выступал в абсолютной весовой категории среди спортсменов 16-17 лет.

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