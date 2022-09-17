Защитник воронежского «Факела» забрал футболку у Квинси Промеса, а свою не отдал

телеграм-канал "Матч Премьер". Фото: кадр с видео

В телеграм-канале «Матч Премьер» появилось видео необычного обмена футболками защитника «Факела» Сергея Брызгалова и игрока линии атаки московского «Спартака» Квинси Промеса после матча Кубка России.

Точнее, обмена как такового не было. Квинси снял футболку и отдал Сергею, а потом стал ждать, что Брызгалов сделает то же самое. Но защитник «Факела» сделал жест, означающий, что этот элемент обмундирования у него один. И как ни старался Промес его усовестить, со своей футболкой так и не расстался.

Перцу в эту историю добавляет, что Брызгалов раньше играл и в «Спартаке». И, кстати, весьма неплохо.

Впрочем, Промес все доказал в игре, забив второй из трех безответных голов «Спартака» в ворота «Факела» в этом кубковом матче. Воронежская команда становится для Квинси одним из любимых клиентов. Он огорчал двух вратарей «Факела» Илью Свинова и Алексея Городового уже три раза.

Что же касается поступка Брызгалова, надеемся, что все-таки это была довольно странная шутка. Не хотелось бы думать, что с деньгами у «Факела» такие проблемы, что даже футболки игрокам дают в единственном экземпляре.

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