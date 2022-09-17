Волейболистки «Воронежа» проиграли третий матч подряд на старте чемпионата

Пока игра у волейболисток "Воронежа" не ладится. Фото: cspsk-vrn.ru

В третьем туре стартовавшего в Череповце чемпионата Высшей лиги «Б» волейболистки «Воронежа» проиграли третий матч подряд. На этот раз «Шуяночке» из Ивановской области.

Борьба была упорной во всех партиях. Первая шла очко в очко, но в концовке последовал рывок ивановских волейболисток и 25:20 в их пользу. Во втором сете наши девушки отпустили «Шуяночку» вперед раньше, потом безуспешно пытались сравнять счет, но все же 22:25 в пользу соперниц. Наиболее упорной выдалась третья партия. При счете 23:23 решающие два розыгрыша лучше сыграли волейболистки «Шуяночки» и 23:25. Итог 0:3 по партиям.

Напомним, ранее ВК «Воронеж» потерпел два поражения. Сначала 2:3 от той же «Шуяночки», а затем 1:3 от «Северянки-2» из Череповца. 18 сентября волейболисткам «Воронежа» предстоит еще раз сразиться с командой хозяек соревнований.

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