В Воронежской области мужчина оформил на себя кредиты на 1,8 миллиона рублей и отдал деньги мошенникам

Мужчина, видимо, теперь очень жалеет, что вообще отвечал на звонок с неизвестного номера. Фото: Михаил ФРОЛОВ

62-летний житель Острогожского района обратился за помощью к полицейским после того, как стал жертвой мошенников.

Мужчине 13 сентября позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что мошенники завладели личными данными банковской карты собеседника. И вот-вот оформят на него кредит. А, значит, надо нарушить их планы – для этого обезопасить и закрыть свой счет.

Далее замороченный мужчина следовал инструкциям аферистов. Они убедили его оформить на себя два кредита на общую сумму 1,8 миллиона рублей. А потом перевести ее на несколько телефонных номеров, являвшихся, по словам мошенников, безопасными счетами. Только когда мнимые стражи порядки получили деньги и перестали отвечать на звонки, мужчина понял, что его «развели».

- Всего 16 сентября в Воронежской области случилось четыре мошенничества и девять краж с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более 2.5 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела, преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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