В Воронеже драка у кинотеатра «Мир» закончилась для одного из ее участников больницей

Лысый мужчина пнул лежащего без движения оппонента ногой три раза. Фото: кадр с видео "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео ночной драки у кинотеатра «Мир». Сцепились двое мужчин – один более мощный с минимумом растительности на голове. Сначала он нанес удар своему худощавому оппоненту ногой. Но не удержал равновесие и упал. В атаку бросился более худой участник драки. Он ударил лысого мужчину рукой. Лучше бы этого не делал.

Удар только разъярил «качка». Он подбежал к своему обидчику и борцовским приемом кинул его на асфальт проезжей части. Парень так ударился, что так и остался лежать без движения. А лысый мужчина еще три раза ударил его ногой, пока его не оттащили.

- Драка произошла у дома № 4 на улице Лизюкова у ресторана «Дизель» в два часа ночи. В дежурную часть сообщили о том, что оттуда привезли в больницу 36-летнего местного жителя. Ждем заключения врачей, чтобы принять решение о возможном возбуждении уголовного дела, - сообщили в региональном ГУ МВД.

В полиции не смогли оперативно пояснить, задержали виновника серьезной травмы 36-летнего мужчины или нет.

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